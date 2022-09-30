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Клопп назвал одного игрока «Ливерпуля», которого он подпишет, если уйдет из клуба. Это не Салах

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На пресс-конференции перед матчем «Ливерпуля» с «Брайтоном» Юрген Клопп очень много говорил об Александер-Арнолде. В частности, тренер заявил, что пригласит в свою новую команду Трента, если покинет «Ливерпуль»:

«Как по мне, тут все просто. Какую-команду я бы не тренировал, я бы подписал Трента, потому что он исключительный». 

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Слова Клоппа прозвучали в контексте разговора о том, что Александер-Арнолд не получает игрового времени в сборной Англии. 

Так или иначе, Клопп и Трент пока остаются в «Ливерпуле» и, в этом нет сомнений, принесут «красным» еще много побед.

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