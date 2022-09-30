Супруга Тиаго Алькантары рассказала о плюсах и минусах жизни с футболистом

Супруга Тиаго Алькантары Джулия Вигас рассказала о том, как складывается их семейная жизнь после переезда в Ливерпуль.

У футболиста были сложности с травмами большую часть карьеры, Джулия призналась, что с рождением детей он стал относиться к этому иначе.

«Когда у нас появились дети, то все изменилось. Если у Тиаго плохой день, то он приходит домой, видит детей и настроение налаживается», - говорит Вигас.

«Мы очень благодарны за тот образ жизни, который у нас есть, но, разумеется, далеко не все идеально. Иногда мне очень одиноко: наших родственников здесь нет, мы не можем проводить все выходные вместе - когда Тиаго свободен, то дети в школе. Иногда им тяжело, они не понимают, почему папы нет дома».

«Но мне очень нравится наблюдать за Тиаго на поле – это одно из моих любимых занятий. Он впечатляет меня, я люблю ходить на стадион и наслаждаться его футболом».

«Когда Тиаго играет, то я с улыбкой наблюдаю за ним. Я очень им горжусь, и рада, что нашла в нем мужа и отца своих детей. Никого лучше, чем Тиаго я и представить не могу».

«Габи и Сиене нравится жить в Англии. Они тоже любят «Энфилд» за его атмосферу – она потрясающая. Они любят смотреть, как папа играет в футбол и петь кричалки».

«Дети хотят смотреть каждый матч, поэтому мы всегда воюем, если игра поздно, а им на следующий день в школу».