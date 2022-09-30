Дарвин Нуньес обошел Холанда, Левандовски и Месси в зоне штрафной: смотрим статистику

Дарвин Нуньес коснулся мяча в текущем сезоне в АПЛ 59 раз. Согласно статистике Opta, 44% касаний были в зоне штрафной (26) – это самый высокий процент среди игроков топ-5 лиг Европы, совершивших минимум 50 касаний.

Получается, что игрок «Ливерпуля» обошел по этому показателю таких звезд, как Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Дарвин всего дважды появлялся в основе своей команды в Премьер-лиге и забил только один гол. Холанд, Месси и Левандовски записали в свой актив по 11, 4 и 8 мячей за «МанСити», «ПСЖ» и «Барселону», соответственно.

Нуньес получит шанс улучшить свою статистику в это воскресенье в матче с «Брайтоном».