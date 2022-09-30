Салах подталкивает «Ливерпуль» к трансферу талантливого соотечественника

По информации СМИ, Мохамед Салах подталкивает «Ливерпуль» к подписанию прогрессирующего египтянина Ибрагима Аделя из «Пирамиды».

По данным 90min, датский клуб «Норшелланн» предложил 2 млн фунтов этим летом за вингера, но получил отказ. Египетская «Пирамида» оценивает Аделя в 5 млн плюс бонусы, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

«Арсенал», «Брайтон», «Брентфорд» и «Ноттингем Форест» также следят за вингером. 21-летний Адель трижды становился обладателем Кубка Египта, дебютировав за первую команду «Пирамиды» 30 мая 2019 года. С тех пор он сыграл 77 матчей, забил 22 гола и оформил 9 ассистов. С 2021 года Адель выступает за основную сборную Египта.

Говорят, что «Ливерпуль» может подписать футболиста в январе и отдать в аренду в другой клуб, пока он не получит разрешение на работу в Великобритании.