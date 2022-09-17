Суперкомпьютер предсказывает шансы «Ливерпуля» на победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов

Суперкомпьютер FiveThirtyEight вернулся с последними прогнозами.

Шансы «Ливерпуля» на победу в Премьер-лиге в этом сезоне оцениваются в 16%: в последних шести матчах команда Юргена Клоппа набрала только 9 очков.

Вот как будет выглядеть топ-6 в конце сезона по версии суперкомпьютера:

«МанСити» лидирует с завидным преимуществом, «Ливерпуль» располагается на втором месте, что неплохо, учитывая невыдающиеся результаты на старте сезона.

В Лиге чемпионов команда Клоппа четвертая в списке фаворитов: вероятность победы «красных» суперкомпьютер оценил в 8%.

Вот фавориты главного турнира Европы по версии FiveThirtyEight:

«Бавария» - 22%

«МанСити» - 20%

«ПСЖ» - 14%

«Ливерпуль» - 8%

«Реал Мадрид» - 7%

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