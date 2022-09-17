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«Они тоже люди». Каррагер защищает лидеров «Ливерпуля» от критики

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Джейми Каррагер недоволен результатами «Ливерпуля» на старте сезона, но бывший игрок «красных» защитил ряд представителей команды от критики.

 

После матча с «Аяксом» Каррагер заявил Daily Mail:

 

«В команде были травмы: трое из четырех ключевых игроков были не в лучшей форме. Ван Дейк, Трент, Фабиньо и Мо Салах показывали выдающийся футбол последние четыре-пять лет, а сейчас они не в готовы на 100%, но им можно это простить – это нормально».

 

«Они тоже люди: я был на их месте, был игроком – критика ранит. Но мы видели переломный момент в матче с «Аяксом» - Ван Дейк показал свой лучший футбол».

 

Салах – лидер в Европе по количеству созданных голевых моментов в этом сезоне, но не по результативности, а на Фабиньо легла основная нагрузка в центре поля, потому что его партнеры либо травмированы, либо слишком молоды.

 

Победа над «Аяксом» - это возвращение «Ливерпуля» из прошлого сезона, будем надеяться, что игроки смогут продолжить побеждать после международного перерыва.

 

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