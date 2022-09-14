Суперкомпьютер обновил прогноз на Лигу чемпионов! Шансы «Ливерпуля» значительно возросли

«Ливерпуль» оправился от разгромного поражения в матче с «Наполи», победив «Аякс» со счетом 2:1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

После матча на «Энфилде» суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight спрогнозировал, что «красные» выйдут в плей-офф турнира! Подопечные Юргена Клоппа также способны достичь четвертьфинала ЛЧ и даже имеют шансы на победу в турнире.

Результаты «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 2022/23, по версии суперкомпьютера FiveThirtyEight

Выход в 1/8 финала: 74%

Выход в 1/4: 49%

Выход в 1/2: 29%

Выход в финал: 16%

Победа в турнире: 8%

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