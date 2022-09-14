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Суперкомпьютер обновил прогноз на Лигу чемпионов! Шансы «Ливерпуля» значительно возросли

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«Ливерпуль» оправился от разгромного поражения в матче с «Наполи», победив «Аякс» со счетом 2:1 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Ливерпуль» — «Аякс» — 2:1, Лига чемпионов — 2022/2023, видеообзор матча, 13 сентября 2022, голы: Салах, Кудус, Матип - Чемпионат

После матча на «Энфилде» суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight спрогнозировал, что «красные» выйдут в плей-офф турнира! Подопечные Юргена Клоппа также способны достичь четвертьфинала ЛЧ и даже имеют шансы на победу в турнире. 

Результаты «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 2022/23, по версии суперкомпьютера FiveThirtyEight

Выход в 1/8 финала: 74%

Выход в 1/4: 49%

Выход в 1/2: 29%

Выход в финал: 16%

Победа в турнире: 8%

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