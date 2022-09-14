«Ливерпуль» предлагал 100 миллионов евро за Вальверде в последний день трансферного окна. «Реал» отказался вести переговоры

«Красные» могли совершить главный трансфер этого лета.

Согласно испанскому источнику Diario AS, «Ливерпуль» был заинтересован в подписании полузащитника «Реала» Федерико Вальверде.

«Красные» предложили 100 миллионов евро (86 миллионов фунтов стерлингов) за игрока сборной Уругвая в последний день летнего трансферного окна.

Однако «Реал» даже не рассматривал предложение «Ливерпуля». Они считают Феде и незаменимым игроком.

24-летний игрок мог бы идеально вписаться в систему Клоппа. Он очень атлетичен и может внести свой вклад как в обороне, так и в нападении. Он также может играть на позиции правого нападающего.

В итоге «Ливерпуль» взял Артура в аренду у «Ювентуса» с опцией выкупа за 37,5 млн евро.