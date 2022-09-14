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«Мы знаем, что наша игра в прошлом матче была неприемлемой»: Ван Дейк отреагировал на сложную победу над «Аяксом»

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«Ливерпуль» на последних минутах вырвал важнейшую победу.

«Мы знаем, что прошлая неделя (матч с «Наполи» закончился разгромом 1:4) была неприемлемой. Сегодняшний день — это шаг в правильном направлении», — сказал Ван Дейк в интервью BT sport после игры.

«Самое главное – не слушать то, что говорят о нас. Это очень забавно — есть много бывших футболистов, рассуждающих о нашей команде, они ведь знают, через что мы проходим, но тем не менее они говорят много странных вещей, чтобы попытаться нас задеть и расстроить».

Статистика показала, что Ван Дейк нанес 4 удара в игре, 2 в створ, это больше, чем у любого игрока «Ливерпуля» за ночь.

«Красные» одержали победу со счетом 2:1 – решающий гол Матипа был зафиксирован на 89-й минуте благодаря видеоповтору.

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