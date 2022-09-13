Суперкомпьютер назвал победителя матча «Ливерпуль» – «Аякс»

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет в гостях голландский «Аякс».
Праздник футбола омрачит траур, объявленный в Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II: перед стартовым свистком на «Энфилде» не прозвучит гимн Лиги чемпионов.
Тем не менее «Ливерпуль» будет делать все, чтобы вырвать победу: «красным» необходимо набирать очки после провального выступления в матче с «Наполи». Команда показала худший старт в эпоху Клоппа: «Ливерпуль» мучают травмы, но пришла пора возвращаться к своей лучшей форме, матч против «Аякса» – отличный повод сделать первый шаг к подъему на вершину английского футбола.
Суперкомпьютер проекта FiveThirtyEight считает фаворитом игры «красных»:
Суперкомпьютер SuperJohn солидарен: его прогноз – победа «Ливерпуля» со счетом 2:0.
Подопечные Клоппа вполне способны взять три очка на домашней арене. Но мы привыкли, что в Лиге чемпионов каждый матч непредсказуем, поэтому болельщикам не стоит расслабляться раньше времени.
А какой прогноз на игру даете вы?
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