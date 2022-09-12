«Это была худшая игра под моим руководством». Клопп говорит об «ужасе» матча с «Наполи»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал прошедший матч с «Наполи» худшим в исполнении его команды с тех пор, как он ее возглавил. «Красные» проигрывали 4-0 и в первом противостоянии Лиги чемпионов на групповом этапе, и только во втором тайме смогли забить гол престижа (4-1). Немецкий специалист даже сравнил эту игру с разгромом от «Астон Виллы» (7-2) два года назад.

«Ливерпуль» надеется оправдаться перед болельщиками в матче с «Аяксом», который состоится завтра на «Энфилде».

«Мы встретились с игроками, я посмотрел матч с «Наполи» несколько раз – я видел этот кошмар, футболисты тоже. Это была худшая игра под моим руководством. У нас были ужасные матчи, как с «Астон Виллой», например, но даже тогда были некие проблески «нас» в игре – против «Наполи» ничего подобного не было и нужно понять, почему», - говорил Юрген Клопп на пресс-конференции перед предстоящей игрой с «Аяксом».

«Я прочитал где-то 10 слов о нашей игре в прошедшем матче, но думаю, что большая часть критики была справедлива. Если бы я был журналистом, то задавал бы много вопросов о тренере и игроках после такого матча».

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