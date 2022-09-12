«Он выглядит очень и очень уставшим». Ван Дейк подвергается критике со старта сезона

Начало сезона для «Ливерпуля» получилось непростым: после поражения от «Наполи» команда Клоппа занимает третью строчку в группе ЛЧ. В домашнем чемпионате дела тоже идут не так, как хотелось бы: у «красных» только две победы в первых шести турах АПЛ – сейчас они на 7-й строчке и на 6 очков отстают от лидера – «Арсенала».

Одной из причин плохих выступлений «Ливерпуля» является форма ключевых игроков команды. Неудачная игра Вирджила ван Дейка против «Наполи» не стала неожиданностью – в этом сезоне он подвергается жесткой критике.

Бывший защитник «Кристал Пэлас» Деймиен Делейни среди тех, кто ставит результативность голландца под вопрос.

«Ощущение, что Ван Дейк уже спекся», - заявил ирландец Off the ball.

«Он выглядит очень и очень уставшим. Если смотреть на его игру, то сначала что-то происходит и только потом он реагирует – раньше Ван Дейк был включен и мог предвидеть опасность».

«Этот парень умеет читать ход матча: он всегда на два шага впереди остальных. Думаю, что когда уровень концентрации падает даже на пару процентов, то это конец. Ван Дейк выглядит истощенным».

Юрген Клопп надеется, что его звездный защитник сможет вернуться на свой прежний уровень и помочь «Ливерпулю» в этом сезоне.

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