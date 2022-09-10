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«Ливерпуль» передал еду, приготовленную для матча против «Вулверхэмптона», благотворительным организациям

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«Ливерпуль» пожертвовал еду, приготовленную для игры с «Вулверхэмптоном», местным благотворительным организациям, сообщил представитель клуба.

Liverpool donate matchday food to local charities after Wolves game postponement

10 сентября «красные» должны были принять на «Энфилде» «волков». Работники стадиона начали готовить еду для продажи на фуд-кортах, но внезапно на Великобританию обрушилась новость о смерти королевы Елизаветы II. Матчи седьмого тура АПЛ были перенесены на январь.

Руководство клуба остановило приготовление еды, оставшиеся свежие продукты и готовые блюда было решено передать благотворительным организациям Ливерпуля. Нуждающиеся могли получить еду в пятницу и субботу. 

Помимо прочего, «красные» отдали различным организациям 30 тележек со свежими сэндвичами. Среди учреждений, получивших помощь от клуба, – центр поддержки бездомных, общежитие для нуждающейся молодежи, а также несколько школ, находящихся вблизи «Энфилда».   

Достойный поступок великого клуба.

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