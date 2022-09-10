«Ливерпуль» передал еду, приготовленную для матча против «Вулверхэмптона», благотворительным организациям

«Ливерпуль» пожертвовал еду, приготовленную для игры с «Вулверхэмптоном», местным благотворительным организациям, сообщил представитель клуба.
10 сентября «красные» должны были принять на «Энфилде» «волков». Работники стадиона начали готовить еду для продажи на фуд-кортах, но внезапно на Великобританию обрушилась новость о смерти королевы Елизаветы II. Матчи седьмого тура АПЛ были перенесены на январь.
Руководство клуба остановило приготовление еды, оставшиеся свежие продукты и готовые блюда было решено передать благотворительным организациям Ливерпуля. Нуждающиеся могли получить еду в пятницу и субботу.
Помимо прочего, «красные» отдали различным организациям 30 тележек со свежими сэндвичами. Среди учреждений, получивших помощь от клуба, – центр поддержки бездомных, общежитие для нуждающейся молодежи, а также несколько школ, находящихся вблизи «Энфилда».
Достойный поступок великого клуба.
Больше крутых новостей, материалов, продвинутой статистики и видео — в приложении «Ливерпуля»! Скачивай!
Комментарии