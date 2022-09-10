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Sky Sports: встречу «Ливерпуля» с «Аяксом» вряд ли перенесут

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Издание Sky Sports сообщает, что игры британских команд в Лиге чемпионов на следующей неделе, как ожидается, состоятся в запланированные даты, несмотря на десятидневный траур, объявленный в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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Напомним, что во вторник, 13 сентября, «Ливерпуль» должен принять на «Энфилде» «Аякс» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. 

Матчи седьмого тура Премьер-лиги, изначально запланированные на эти выходные, были перенесены. «Красные» должны были встретиться с «Вулверхэмптоном» 10 сентября, пока точно неизвестно, когда состоится игра.  

На следующих выходных «Ливерпуль» должен отправиться в Лондон, чтобы 18 сентября встретиться с «Челси», но, вполне вероятно, что этот матч также будет перенесен. 

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