Боссы «Ливерпуля» жалеют о том, что отдали за Нуньеса 100 миллионов евро

Испанское издание El Pais сообщает, что в руководстве «Ливерпуля» растет непонимание относительно того, почему клуб потратил 100 миллионов евро на трансфер Дарвина Нуньеса.
Согласно данным источника, боссы «красных» считают, что покупка уругвайца за рекордную для клуба сумму — самая серьезная ошибка «Ливерпуля» в эпоху Юргена Клоппа.
Руководство сделало такой вывод, опираясь на результаты, которые Дарвин показывает во время тренировок и матчей.
Нуньес был крайне результативен во всех предыдущих клубах: он забил 70 голов за 144 матча. А вот в футболке «Ливерпуля» он провел пять встреч и забил всего дважды.
Как вы оцениваете трансфер Нуньеса, учитывая результаты уругвайца в первых матчах за «красных»?
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