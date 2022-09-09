Боссы «Ливерпуля» жалеют о том, что отдали за Нуньеса 100 миллионов евро

Испанское издание El Pais сообщает, что в руководстве «Ливерпуля» растет непонимание относительно того, почему клуб потратил 100 миллионов евро на трансфер Дарвина Нуньеса.

Согласно данным источника, боссы «красных» считают, что покупка уругвайца за рекордную для клуба сумму — самая серьезная ошибка «Ливерпуля» в ​​эпоху Юргена Клоппа.

Руководство сделало такой вывод, опираясь на результаты, которые Дарвин показывает во время тренировок и матчей.

Нуньес был крайне результативен во всех предыдущих клубах: он забил 70 голов за 144 матча. А вот в футболке «Ливерпуля» он провел пять встреч и забил всего дважды.

Как вы оцениваете трансфер Нуньеса, учитывая результаты уругвайца в первых матчах за «красных»?