«Ливерпуль» может провести отложенные матчи АПЛ в январе. Смотрим на возможный график «красных»

Из-за смерти королевы Елизаветы II ближайшие матчи АПЛ перенесены. Игры 7-го тура, которые были запланированы на 10, 11 и 12 сентября, состоятся в другую дату. Не будем забывать и том, что из-за катарского чемпионата мира футбольный календарь стал крайне плотным, особенно в чемпионате Англии.

С учетом всех переносов игр, матч между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном», изначально запланированный на 10 сентября, может состояться 17 или 18 января 2023 года.

Если все пойдет именно по такому сценарию, январский календарь «Ливерпуля» может выглядеть следующим образом:

«Брентфорд» – Ливерпуль – 2 января 2023 г.

«Брайтон» – Ливерпуль – 14 января 2023 г.

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» — 17/18 января 2023 г.

«Ливерпуль» — «Челси» — 21 января 2023 г.

А ведь это только матчи Премьер-лиги, нам еще предстоит узнать расписание игр Кубка Англии. Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Лиги также пройдут в январе, а значит, «красные» могут провести еще два матча в январе.

Поскольку похороны королевы состоятся в следующее воскресенье, весьма вероятно, что встреча между «Ливерпулем» и «Челси», которая должна была пройти 18 сентября в рамках 8-го тура АПЛ, также будет перенесена.

Выходит, что в январе болельщики смогут увидеть восемь матчей «красных», если «Ливерпуль» пройдет дальше в кубковых соревнованиях.