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Кадр вечера: Клопп извиняется перед болельщикам, которые прилетели в Неаполь, чтобы увидеть 1:4

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Юрген Клопп Юрген Клопп
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«Красные» Юргена Клоппа были уничтожены «Наполи», пропустив 4 гола в отвратительной игре.

Клопп после матча извинялся перед болельщиками, которые прилетели в Италию, чтобы увидеть это. 

В своих послематчевых комментариях он также сказал: «Это долгий перелет из Ливерпуля в Неаполь.

Я на 100% понимаю, что это была очень разочаровывающая ночь, поэтому, конечно, я поднял руки, я должен извиниться за это».

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