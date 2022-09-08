Кадр вечера: Клопп извиняется перед болельщикам, которые прилетели в Неаполь, чтобы увидеть 1:4

«Красные» Юргена Клоппа были уничтожены «Наполи», пропустив 4 гола в отвратительной игре.
Клопп после матча извинялся перед болельщиками, которые прилетели в Италию, чтобы увидеть это.
В своих послематчевых комментариях он также сказал: «Это долгий перелет из Ливерпуля в Неаполь.
Я на 100% понимаю, что это была очень разочаровывающая ночь, поэтому, конечно, я поднял руки, я должен извиниться за это».
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