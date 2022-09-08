«Мы должны выяснить, почему это происходит»: Робертсон откровенно высказался после кошмара в Неаполе

Энди Робертсон поделился своими мыслями об ужасной игре «Ливерпуля» с «Наполи», итальянская команда разгромила их со счетом 4:1.

«Мы должны понять это. Мы должны выяснить, почему это происходит. Я не могу понять это прямо сейчас.

Но мы должны вернуться к этому. Наша интенсивность за эти годы была невероятной, то, как мы работаем вместе, как мы давим на команды, как мы оказываем давление.

И сейчас этого не происходит, это очевидно.Болельщики не сошли с ума, они тоже видят это на поле. Нам нужно сделать что-то.

Нам нужно укрепить нашу взаимосвязь, нам нужно продолжать работать на левом фланге, на правом фланге, в полузащите, нападающие должны быть ближе ко всем нам, мы должны вернуться к компактности.

Сегодня мы пропустили четыре мяча, наверное, заслужили. Вероятно, они могли бы пропустить больше, Али отразил пенальти.