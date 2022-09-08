«Мы должны выяснить, почему это происходит»: Робертсон откровенно высказался после кошмара в Неаполе

Энди Робертсон поделился своими мыслями об ужасной игре «Ливерпуля» с «Наполи», итальянская команда разгромила их со счетом 4:1.
«Мы должны понять это. Мы должны выяснить, почему это происходит. Я не могу понять это прямо сейчас.
Но мы должны вернуться к этому. Наша интенсивность за эти годы была невероятной, то, как мы работаем вместе, как мы давим на команды, как мы оказываем давление.
И сейчас этого не происходит, это очевидно.Болельщики не сошли с ума, они тоже видят это на поле. Нам нужно сделать что-то.
Нам нужно укрепить нашу взаимосвязь, нам нужно продолжать работать на левом фланге, на правом фланге, в полузащите, нападающие должны быть ближе ко всем нам, мы должны вернуться к компактности.
Сегодня мы пропустили четыре мяча, наверное, заслужили. Вероятно, они могли бы пропустить больше, Али отразил пенальти.
Мы могли забить пару голов, но нас уже это не интересует. Мы заслужили поражение сегодня вечером, и нам нужно играть намного лучше».
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