Луис Диас лучший, Милнер худший. Оценки «Ливерпуля» за матч с «Наполи»

Матч в Неаполи оказался очень зрелищным, хотя болельщикам «Ливерпуля» было тяжело его смотреть. Подопечные Юргена Клоппа проиграли с разгромным счетом 4-1.

Уже на 5-й минуте матча был назначен пенальти после игры рукой Милнера – удар реализовал Петр Зелиньски. На 18-й минуте арбитр снова указан на 11-метровый – на этот раз виновником был Ван Дейк, но Аллисон сыграл надежно, отразив удар Осимхена.

Момент с пропуском второго гола удалось оттянуть, но ненадолго. Андре-Франк Замбо-Ангисса все-таки увеличил преимущество хозяев поля на 31-й минуте встречи, а перед перерывом отметился сын Диего Симеоне – Джованни.

Второй тайм не принес облечения: «Наполи» продолжил атаковать и уже на 46-й минуте Зелиньски оформил дубль, а Симеоне снова заявил о себе, на этот раз - голевой передачей.

«Ливерпуль» все-таки сумел ответить: Луис Диас забил гол престижа после ассиста Энди Робертсона на 49-й минуте встречи. Но на этом голы закончились.

«Ливерпуль» снова не смог победить в Неаполе.

Вот оценки игроков Юргена Клоппа от портала:

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