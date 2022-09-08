Почему «Ливерпулю» больше не стоит приезжать в Неаполь. Тенденция пугает

«Ливерпуль» проиграл в Неаполе. Снова. «Красным» пока не удалось выиграть ни одного противостояния на стадионе «Диего Армандо Марадона». За последние четыре встречи английский клуб заработал только одну ничью и трижды проиграл.

Статистика заставляет задуматься.

Все выезды Ливерпуля в Неаполь:

ничья (0:0, октябрь 2010)

поражение в 1 мяч (0:1, октябрь 2018)

поражение в 2 мяча (0:2, сентябрь 2019)

поражение в 3 мяча (1:4, сентябрь 2022)

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