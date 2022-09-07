Преимущество по владению мячом, но на этом все: статистика «Ливерпуля» после первого тайма с «Наполи»

Несмотря на преимущество по владению мячом в первом тайме, «Ливерпуль» ушел на перерыв, проигрывая «Наполи» 3-0.

Первые 45 минут в Неаполе получились насыщенными, но для команды Клоппа, к сожалению, со знаком «минус»: три пропущенных мяча, два назначенных пенальти, один из которых соперник смог реализовать, две желтые карточки – у Ван Дейка и Милнера.

Смотрим на статистику команд в первом тайме и надеемся, что подопечные Клоппа смогут ответить хозяевам поля.

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