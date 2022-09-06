Суперкомпьютер назвал победителя матча «Наполи» - «Ливерпуль»

Команде Клоппа предстоит непростой выезд в Неаполь.

В среду вечером групповой этап Лиги чемпионов стартует в группе А – одной из самых непредсказуемых с точки зрения участников. «Наполи», «Ливерпуль», «Аякс» и «Рейнджрес» определят участников плей-офф через 6 туров.

В стартовом матче «Ливерпуль» отправится в гости к «Наполи», где блистает бывший игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, признанный лучшим игроком первых туров Серии А.

По прогнозам Суперкомпьютера FiveThirtyEight «Ливерпуль» - фаворит предстоящего матча. У «Наполи» 29% шансов на победу, вероятность ничьей – 24%.

А вот суперкомпьютер SuperVincenzo спрогнозировал победу итальянцев со счетом 2:1. Учитывая слабый старт клуба Юргена Клоппа в АПЛ и отличную форму неаполитанцев, этот результат выглядит весьма вероятным.

А какой вы дадите прогноз на предстоящий матч? Ответы оставляйте в комментариях.