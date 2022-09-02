«Мы играем не так, как «Ювентус». Клопп объясняет трансфер Артура

Юрген Клопп поделился мнением о новичке команды – Артуре из «Ювентуса».

«Что он нам даст? Артур – хороший футболист, думаю, что тут мы все согласимся», - сказал Клопп на пресс-конференции перед завтрашнем матчем с «Эвертоном».

«У Артура уже впечатляющая карьера, хотя он еще довольно молод – он самом расцвете сил по футбольным меркам или подходит к этому возрасту. Артур даст нам ритм, у него отличные пасы, есть скорость с мячом, с ним он надежен – мне это нравится».

«Почему мы смогли арендовать его у «Ювентуса»? Разумеется, потому что там у Артура не все сложилось на 100%. Но я смотрю на это позитивно - у него есть потенциал».

«Мы играем иначе, чем «Ювентус», мы думаем, что Артур отлично впишется в состав».