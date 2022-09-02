LFC 2020
Блог

«Каждый раз, когда я даю ему «пять», я также бью его по шее»: Клопп о методах работы с Нуньесом

Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Футбол Футбол

Дарвин Нуньес наконец-то сможет вернуться в состав «Ливрепуля»: футболист отбыл дисквалификацию после того, как получил свою первую красную карточку в Англии в матче с «Кристал Пэлас».

Юргена Клоппа спросили на пресс-конференции, рад ли новичок команды своему возвращению:

«О да, он очень рад вернуться, рад, что дисквалификация кончилась. Каждый раз, когда я давал ему «пять», я также ударял его по шее, чтобы он не забыл!».

«Теперь с этим можно покончить. Дарвин ждет возвращения на поле – я в этом уверен. Его английский не стал сильно лучше за последние 10-15 дней, так что я не знаю на 100%, но выглядит он счастливым».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные