Топ-10 самых дорогих трансферов АПЛ этим летом: Нуньес в списке

Прошедшее лето выдалось насыщенным в Премьер-лиге: 20 английских клубов вместе потратили более 1,4 млрд фунтов.

Теперь, когда трансферное окно официально закрыто, давайте посмотрим на топ-10 самых дорогих сделок.

Стоимость футболистов указана по данным специализированного портала Transfermarkt, в отчете не учитываются бонусы.

1) Антони – из «Аякса» в «МЮ», £85.50m

2) Уэсли Фофана – из «Лестера» в «Челси», £72.36m

3) Дарвин Нуньес – из «Бенфики» в «Ливерпуль», £67.50m

4) Каземиро – из «Мадрида» в «МЮ», £63.59m

5) Александр Исак – из «Реал Сосьедад» в «Ньюкасл», £63m

6) Марк Кукурелья – из «Брайтона» в «Челси», £58.77m

7) Эрлинг Холанд – из «Боруссии» в «МанСити», £54.00m

8) Ришарлисон – из «Эвертона» в «Тоттенхэм», £52.20m

9) Лисандро Мартинес – из «Аякса» в «МЮ», £51.63m

10) Рахим Стерлинг – из «МанСити» в «Челси», £50.58m

«Ливерпуль» представляет только один игрок - Дарвин Нуньес, он занял почетное третье место. «МЮ» и «Челси» потратили больше других клубов: в списке их представляют по три игрока.