До закрытия трансферного окна два дня, а «Ливерпулю» все еще нужен полузащитник: есть 3 варианта развития событий

Клуб готов потратить деньги на подходящего игрока.

«Ливерпуль» вернулся на рынок, объявив о своем желании подписать нового полузащитника, но у них очень мало времени – окно переходов закрывается 1 сентября.

Вот 3 варианта возможного развития событий:

1. «Ливерпуль» все-таки купит полузащитника. Сообщается, что «красные» рассматривают несколько вариантов, от Френки де Йонга до Рубена Невеса и Мойзеса Кайседо. До сих пор неизвестно, кто является предпочтительной целью «Ливерпуля», поскольку «красные» хранят молчание о своих поисках.

2. «Ливерпуль» берет в аренду полузащитника. Если «красные» не смогут найти подходящего игрока для постоянного контракта, почему бы не взять в аренду на сезон? Говорят, что довольно качественные игроки, такие как Дани Себальос и Коннор Галлахер, доступны для аренды.

3. «Ливерпуль» не сможет подписать полузащитника. Если «красным» не удастся подписать полузащитника, болельщикам придется молиться, чтобы Тьяго выздоровел как можно скорее, Хендерсон и Фабиньо нашли свой ритм, а Кейта стабильно поддерживал форму.

Ранее Юрген Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» ищет нового полузащитника.

«Да, это я говорил, что нам не нужен полузащитник – и вы были правы, а я ошибался. Теперь мы ищем полузащитника.

Мы что-то сделаем, но это должен быть правильный человек», – сказал главный тренер «красных».