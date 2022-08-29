LFC 2020
Блог

«Конни останется»: глава «Лейпцига» разрушил надежды болельщиков «Ливерпуля» на усиление полузащиты

Бавария Бавария
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Конрад Лаймер Конрад Лаймер
Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Конрад Лаймер планировал уйти следующим летом бесплатно в «Баварию», но сейчас может переехать в Ливерпуль.

«Конни останется»: глава «Лейпцига» наносит трансферный удар «Ливерпулю» Лаймеру

«Я предполагаю, что Конни останется», — сказал управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф в интервью Leipziger Volkszeitung о Конраде Лаймере.

«Но трансферное окно все еще открыто, и мы все еще ведем переговоры. Все идет к тому, чтобы он остался с нами, вероятность очень и очень велика».

Ранее сообщалось, что Лаймер является одним из вариантов для «Ливерпуля», поскольку «красные» публично объявили о своем намерении подписать полузащитника.

Этим летом «РБ Лейпциг» уже не продал Конрада «Баварии». Мюнхенцы предложили 20 миллионов евро за 25-летнего австрийца, однако «Лейпциг» отклонил предложение. По информации Bild, клуб хочет за своего хавбека 30 миллионов евро, причем единовременной выплатой, а не несколькими траншами.

Конрад отказался от продления контракта и дал понять, что хочет присоединиться к «Баварии» либо этим летом, либо в следующем году. «Лейпциг» готов бесплатно потерять игрока через год, если не сейчас условия клуба не будут соблюдены.

В минувшем сезоне Лаймер провел 26 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные