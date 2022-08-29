«Конни останется»: глава «Лейпцига» разрушил надежды болельщиков «Ливерпуля» на усиление полузащиты

Конрад Лаймер планировал уйти следующим летом бесплатно в «Баварию», но сейчас может переехать в Ливерпуль.

«Я предполагаю, что Конни останется», — сказал управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф в интервью Leipziger Volkszeitung о Конраде Лаймере.

«Но трансферное окно все еще открыто, и мы все еще ведем переговоры. Все идет к тому, чтобы он остался с нами, вероятность очень и очень велика».

Ранее сообщалось, что Лаймер является одним из вариантов для «Ливерпуля», поскольку «красные» публично объявили о своем намерении подписать полузащитника.

Этим летом «РБ Лейпциг» уже не продал Конрада «Баварии». Мюнхенцы предложили 20 миллионов евро за 25-летнего австрийца, однако «Лейпциг» отклонил предложение. По информации Bild, клуб хочет за своего хавбека 30 миллионов евро, причем единовременной выплатой, а не несколькими траншами.

Конрад отказался от продления контракта и дал понять, что хочет присоединиться к «Баварии» либо этим летом, либо в следующем году. «Лейпциг» готов бесплатно потерять игрока через год, если не сейчас условия клуба не будут соблюдены.

В минувшем сезоне Лаймер провел 26 матчей в Бундеслиге, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса.