«Это настоящий вызов». Юрген Клопп отреагировал на результаты жеребьевки ЛЧ

«Первое, что хочется сказать – это настоящий вызов», - Юрген Клопп отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в интервью для официального сайта клуба.

«Все команды обладают мастерством, у всех есть шанс и у нас тоже. Мы должны с нетерпением смотреть вперед и попробовать победить».

«Мы не просили о поблажках и не ждем их, это не тот турнир, где их можно было бы получить. Стандарты в Лиге чемпионов необычайно высоки. В этом сезоне групповой этап будет короче, чем обычно. Мы должны быть готовы не только к высокому уровню соперников, но и к другим требованиями и другому ритму турнира».

«Нам не сложно будет найти информацию о наших соперниках. Всего пару лет назад мы играли против «Аякса» и «Наполи», так что мы неплохо их знаем, а они знают нас. «Рейнджерс» - новый соперник, но мы знакомы и с ними. Их история за последние несколько лет была очень интересной, они проделали отличную работу, чтобы оказаться на групповом этапе ЛЧ».

«Я могу с уверенностью сказать, что все шесть матчей будут сложными и напряженными. Я с нетерпением их жду. Это отличная группа и настоящий вызов, как я уже говорил».

По итогам жеребьевки «Ливерпулю» достался «Аякс», «Наполи» и «Рейнджерс» в группе А. Турнир начнется 6 сентября.