Опять «Наполи»! Команда Клоппа в третий раз будет противостоять итальянцем на групповом этапе ЛЧ

По итогам жеребьевки в Стамбуле в группе А «Ливерпуль» встретится с «Аяксом», «Наполи» и «Рейнджерс».

Под руководством Юргена Клоппа «красные» трижды доходили до финала турнира и один раз победили, смогут ли они сделать это в новом сезоне?

«Аякс» был соперником «Ливерпуля» в 2020 году, оба матча группового этапа прошли за закрытыми дверьми из-за пандемии, команда Клоппа дважды выиграла со счетом 1-0.

«Наполи» тоже хорошо знаком «Ливерпулю»: клубы встречались на групповом этапе в сезонах 2018/19 и 2019/20. Первая дуэль закончилась победой «Наполи» (1-0), в ответном матче сильнее оказались «красные» благодаря голу Салаха (1-0). Через год ситуация усложнилась: «Наполи» выиграл первый матч (2-0), а во втором «Ливерпуль» смог добиться только ничьей (1-1).

«Рейнджерс» впервые сыграет с «красными» в Лиге чемпионов. Можно смело предположить жаркое противостояние и заполненные стадионы.