«Возможно, он лучший в мире. Но я забивал на «Энфилде»: Холанд о противостоянии с Ван Дейком

В интервью изданию FourFourTwo Эрлинг Холанд рассказал, готов ли встретиться на поле с Вирджилом ван Дейком:

«Тут ведь речь не только про меня и Вирджила. Не один против одного, а одиннадцать против одиннадцати. Я знаю, что мы с ним будем противостоять друг другу, но я также буду играть против Алиссона и других защитников «Ливерпуля». Современный первоклассных футбол — это нечто большее, чем просто хорошие игроки. Мы должны быть великолепны как команда, работая вместе. Важно не обращать много внимания на отдельные противостояния. Всегда приятно встречаться на поле с лучшими, и Ван Дейк — один из таких футболистов. Я играл против него несколько раз, он действительно хороший парень и исключительный футболист. Мне нравится играть против него, потому что он, возможно, лучший в мире. Но я забивал на «Энфилде», забивал и за Норвегию в матче против Голландии».

«Ливерпуль» и « Манчестер Сити» должны встретиться друг с другом в середине октября. Хочется надеяться, что у «красных» будет достаточно времени, чтобы преодолеть трудности, с которыми команда столкнулась в начале сезона.