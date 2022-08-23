«Ливерпуль» неслучайно проиграл «МЮ»: в клубе беда с травмами – в лазарете можно собрать состав на матч АПЛ

В сезоне 2022/23 прошло всего три игры, а у « Ливерпуля» уже огромный список травмированных.

Добавьте к этому дисквалифицированного Дарвина Нуньеса и вы получите одиннадцать игроков, недоступных Клоппу в настоящее время.

«Ливерпуль» действительно может собрать целую команду, состоящую только из травмированных игроков. Кейд Гордон сыграл бы на позиции левого защитника, потому что Костас Цимикас, к счастью, недавно восстановился после травмы.

Но в остальном это очень достойный состав — можно сказать, даже где-то лучше, чем тот, который сыграл против «Юнайтед».