Ван Дейк сыграл плохо, но дело не только в нем. 5 футболистов «Ливерпуля» не смогли сдержать одного Санчо

В понедельник «Ливерпуль» потерпел досадное поражение со счетом 2:1 на «Олд Траффорд».

«Красные» на протяжении всего матча были малоэффективны, и их поражение выглядит заслуженным. Многие болельщики возлагают вину за первый гол Джейдона Санчо на Вирджила ван Дейка . Голландец явно сыграл не на своем уровне, но вся оборона «красных» была очень плохой. Разберем подробно.

Вначале голевой атаки Трент не может остановить забег Эланги, а Гомес не «читает» передачу Эриксена и лишается шанса перехватить ее.

Затем Гомес позволяет Эланге передать мяч Санчо. Ему чуть-чуть не повезло, но факт остается фактом.

Ван Дейк не вступает в борьбу и остается стоять приклеенным к своему месту вместо того, чтобы броситься на перехват Санчо. Очень странная игра от Вирджила.

Милнер покупается на финт Санчо, но он хотя бы пытался предотвратить катастрофу.

Алиссон тоже попался ложный замах, в итоге Санчо бьет по пустым воротам.