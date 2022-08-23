«Отпустить Мане - самая большая ошибка эпохи Клоппа». Болельщики «Ливерпуля» знают, чего не хватило в дерби с «МЮ»

При Садьо такого не было.

В проигранном матче в атаке вышел Роберто Фирмино, но ничего толком не показал, потенциальная замена Мане - Дарвин Нуньес – пропускал матч из-за дисквалификации.

Многие болельщики «красных» считают, что результат был бы другим, если бы в составе «красных» был Садьо Мане, уехавший летом в «Баварию», где забивает в каждом матче.

Buttercup: «Ливерпуль walking alone без Садьо Мане»

Omar: «Ливерпуль» без Садьо Мане — средняя команда».

Dr. Grant Campbell: «Ливерпулю не хватает Садьо Мане. Бесспорно».

Рой Энди: «Мне начинает казаться, что Садьо Мане был костяком того самого «Ливерпуля». Не преуменьшаю заслугу «Юнайтед», но «Ливерпуль» должно быть сильно мешает его отсутствие».

Винс: «Диас хорош, но не Мане. Мане очень эффективен во всех аспектах атакующей игры. Большой промах для «Ливерпуля».

Albert Nat Hyde: «Ливерпуль» скоро поймет, что отпустить Садьо Мане — самая большая ошибка эпохи Клоппа».

Тайлер: «Нашей полузащите тоже не хватает Мане! Помните, Садьо заработал больше фолов и выиграл больше дуэлей, чем любой полузащитник «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Нам также не хватает его подбора мяча и способности создавать пространство для Салаха».