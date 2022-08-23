Рой Кин: «На месте Клоппа я бы уже волновался»

«Ливерпуль» проиграл первое дерби сезона и близок к зоне вылета из АПЛ.

«Если бы я был Клоппом, я бы уже забеспокоился о том, что увидел сегодня вечером. Я думаю, что в обороне его игроки очень-очень небрежными, ровно как и в игре с «Фулхэмом», — сказал эксперт Sky Sports и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после матча.

«Ван Дейк … «Фулхэм», «Пэлас», он мог бы сыграть лучше. Сегодня вечером он зачем-то спорил с Джеймсом Милнером.

Я знаю, что такое может случаться, но, похоже, это нечто большее, чем обычная ссора между игроками», — добавил Кин.

Ван Дейк не смог закрыть Джейдона Санчо в эпизоде с первым голом, и Милнер заслуженно отчитал отругал его за ошибку. Но это не помогло – в начале второго Вирджил дал Рэшфорду слишком много пространства, и тот удвоил счет.

Статистика показывает, что Ван Дейк 13 раз терял мяч, сделал 2 перехвата и заблокировал 1 удар.