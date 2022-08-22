Мо Салах говорит о целях на сезон и делает интересный выбор между Лигой чемпионов и АПЛ

Мохамеда Салаха попросили сделать выбор между победой в АПЛ и Лиге Чемпионов, ответ египтянина может многих удивить.

«Ливерпуль» будет бороться за все трофеи, как и всегда, но талисман клуба хочет победить в Премьер-Лиге больше, чем чего-либо. В интервью для Sky Sports Салах подтвердил свою цель.

«Я никогда не говорю о своих личных целях на старте сезона, но командная цель – победа в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Мы должны это сделать. Это было нашей целью в прошлом сезоне, ничего не изменилось и сейчас».

«Раньше мой выбор всегда был в пользу Лиги Чемпионов, но в этом сезоне, я скажу, что выбираю АПЛ».

«Ливерпуль» до последнего боролся за победу во всех турнирах в сезоне 2021\22. В итоге команда Юргена Клоппа завоевала Кубок Англии и Кубок Лиги, уступив Лигу Чемпионов и АПЛ «Мадриду» и «МанСити», соответственно.

Мо Салах забил 23 гола в 35 матчах, став лучшим бомбардиром АПЛ вместе с Хын-Мин Соном. В этом сезоне египтянин пока сыграл два матча и забил один гол.