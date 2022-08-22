«Конечно, нас радуют их провалы». Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо планирует нанести еще одно поражение «МЮ»

Бразилец с нетерпением ждет встречи с «красными дьяволами».

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо заявил, что он сосредоточен на том, чтобы победить «Манчестер Юнайтед» в очном матче 22 августа и одержать тем самым первую победу своей команды в АПЛ в новом сезоне.

«Красные дьяволы» неудачно начали сезон 2022/23, проиграв первые два матча Премьер-лиги. После поражения со счетом 1: 2 дома от «Брайтона» команда Эрика тен Хага проиграла «Брентфорду» со счетом 0:4 13 августа.

Между тем, «Ливерпуль» также не одержал ни одной победы в Премьер-лиге в этом сезоне. Команда Юргена Клоппа сначала сыграла вничью 2:2 с «Фулхэмом» в первом туре, а затем 15 августа сыграла вничью 1:1 с «Кристал Пэлас» на «Энфилде».

В разговоре с Manchester Evening News Фабиньо поделился своими мыслями перед поездкой на «Олд Траффорд».

«Я думаю, что «Манчестер Юнайтед» — действительно большой клуб с огромным бюджетом, поэтому, когда такая команда терпит неудачу, я думаю, что это хорошо для нас. Конечно, мы будем счастливы, если у нас будет одним конкурентом меньше. Меня не волнует, если наша победа приведет «Манчестер Юнайтед» к еще большему кризису. Я просто хочу обыграть их и получить три очка».

Вспоминая о разгромной победе «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» со счетом 5:0 в сезоне 2021/22, бразилец добавил:

«Первый тайм в прошлом сезоне был почти идеальной игрой «Ливерпуля». Мы забили четыре гола, и то, как мы играли, как мы прессинговали, качество игры с мячом было просто невероятным».

В прошлом сезоне мерсисайдцы одержали победу на «Олд Траффорд» со счетом 5:0, а Мохамед Салах сделал тогда всего за 12 минут хет-трик. Левоногий нападающий также сделал дубль в ответном матче на «Энфилде» - «Ливерпуль» победил 4:0 в апреле этого года.