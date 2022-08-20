«Мы не можем потерять ни одного очка так рано»: Салах говорит, что ничьи «Ливерпулю» кажутся поражениями

«Я говорю не только за себя, мы все чувствуем, что не можем терять ни одного очка на таком раннем этапе», - заявил Мо Салах Sky Sports о том, что две ничьих «Ливерпуля» ощущаются, как два поражения для игроков.

«Мы боремся с «Сити», мы боремся с «Челси», эти две команды не теряют очки так легко. Нам нужно сосредоточиться и постараться выигрывать наши матчи».

«Ливерпуль» сыграл вничью 2-2 с «Фулхэмом» и 1-1 с «Кристал Пэлас» в первых двух турах сезона.

«Красные» надеются одержать первую победу в АПЛ против «МЮ» в ближайший понедельник. «Красные дьяволы» сейчас занимают 20ую строчку в чемпионате после двух поражений.