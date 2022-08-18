Трент решил познакомиться с девушкой в соцсетях: ее парень узнал и предложил интим фото, если защитник круто сыграет в матче

Удивительная история, которая должна стать мемом.

Перед матчем с «Кристал Пэлас» защитник «Ливерпуля» Трент Алесандер-Арнольд, между прочим, свободный 23-летний мужчина в самом расцвете сил, и помимо этого футболист-миллионер, выигравший уже все возможные клубные титулы, наткнулся в соцсетях на миловидную девушку из Лондона.

Трент отправил в личные сообщения смайлик-приветствие, и история началась. Вместо взаимности защитник получил огласку – девушка сделала скриншот переписки с футболистом.

Оказалось, что у девушки есть парень, фанат fantasy-футбола, у которого в команде как раз есть Александер-Арнольд.

Помимо этого парень – блогер-миллионник в Твиттере, и он весьма оригинально воспользовался ситуацией. Опубликовал пост с призывом к футболисту:

«Трент, брат, сделай сегодня «сухарь» и принеси мне 10 очков, и она обещала показать тебе свою нарнию »

Блефовал парень или нет – мы уже не узнаем – «Ливерпуль» сыграл 1:1, а Трент набрал всего 3 очка.