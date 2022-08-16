«Когда тебя удаляют, то ты отправляешься в самое одинокое место в мире». Гари Невилл посочувствовал Дарвину Нуньесу, получившему красную карточку в матче с «Кристал Пэлас»

Гари Невелл посочувствовал Дарвину Нуньесу после того, как новичок «Ливерпуля» получил красную карточку в матче с «Кристал Пэлас». Арбитр Пол Тирни удалил уругвайца, когда тот боднул защитника соперников Андерсена.

В интервью Sky Sports Невилл назвал действия Нуньеса моментом безумия и вспомнил, как у него самого закипала кровь на поле.

«Это момент безумия. Настоящая задница, Андерсен это ощутил. Мы не знаем, почему Нуньес так сделал. Я сам вел себя подобным образом пару раз за карьеру. Мы сами не понимаем, почему так реагируем, сходим с ума, а потом думаем: что я наделал».

«Я в свое время пнул мяч в фаната «Эвертона» и то же самое сделал в матче в адрес Стива Макманамана. Я был как в тумане».

Гари Невилл добавляет, что получить красную карточку – худшее, что может случиться с футболистом. Он рассказал, через что проходит игрок, которого удалили.

«Когда тебя удаляют таким образом, то ты отправляешься в самое одинокое место в мире. Ты один в раздевалке, а твои товарищи на поле, ты их подвел и чувствуешь себя ужасно».

«Нет нужды отчитывать игрока, которого удалили. Это настолько ужасно, что он сам прекрасно чувствует ответственность».

«Я уверен, что Дарвин извинился в раздевалке, парни поддержат его, потому что в «Ливерпуле» хорошая атмосфера».

«Ливерпуль» уступал «Кристал Пэлас», пропустив гол от Уилфрида Заа на 31й минуте матча. После перерыва «красные» вышли на подъеме, но через 12 минут от начала второго тайма Нуньес получил красную карточку. Однако, это не остановило «Ливерпуль», и уже на 61й минуте Луис Диас сравнял счет. Игра закончилась ничьей 1-1.