«Может нас кто-то проклял?» Клопп назвал причины неудачного старта «Ливерпуля» в АПЛ

Отстали от «Сити» уже на 4 очка.

После ничьей 1:1 с «Кристал Пэлас» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал травмы главной проблемой команды.

«У нас была действительно сложная неделя. Так много мелких травм то тут, то там. Очень тяжело. Каждый день кто-то выпадает, и вы думаете: «Что здесь происходит? Нас кто-то проклял?»

Матип выбыл на две недели. Джоуи (Гомес) тоже не смог сегодня играть с первых минут. Должен сказать, что Филлипс неплохо вышел, но ему пришлось в срочном порядке заменять Джоуи, потому что тот только вчера смог полноценно тренироваться.

У Фирмино травма, он не мог сегодня играть, по Хендо утром мы получили информацию, что он не сможет отыграть все 90 минут.

Вот такая ситуация. Это все не слишком круто, но в итоге игра, которую мы в таких условиях показали, мне очень понравилась.

Мы хотим сражаться, я много раз это видел сегодня поле, но в итоге ничья. Что ж, идем дальше».

«Ливерпуль» доминировал над «Пэлас» на протяжении всей игры, но не смог реализовать большую часть своих моментов.