Мохамед Салах выразил соболезнования жертвам пожара в церкви в Каире в своем последнем твите.
Твит Салаха на арабском языке переводится так: «Мои искренние соболезнования жертвам в церкви Абу Сефейн и мои скорейшего выздоровления всем раненым».
خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين— Mohamed Salah (@MoSalah) August 14, 2022
Пожар вспыхнул в церкви в густонаселенном районе египетской столицы Каира в воскресенье, в результате чего погиб 41 человек, 14 получили ранения, согласно Business Standard.
Христиане в Египте составляют всего 10% от общей численности населения и часто жалуются на дискриминацию со стороны мусульман.
Этот твит от Салаха, возможно, самого известного мусульманского спортсмена в мире, будет иметь большое значение для местных жителей в его родной стране.
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