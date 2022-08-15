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Салах выразил соболезнования жертвам пожара в церкви в Каире

Мохамед Салах Мохамед Салах
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Мохамед Салах выразил соболезнования жертвам пожара в церкви в Каире в своем последнем твите.

Твит Салаха на арабском языке переводится так: «Мои искренние соболезнования жертвам в церкви Абу Сефейн и мои  скорейшего выздоровления всем раненым».

Пожар вспыхнул в церкви в густонаселенном районе египетской столицы Каира в воскресенье, в результате чего погиб 41 человек, 14 получили ранения, согласно Business Standard.

Христиане в Египте составляют всего 10% от общей численности населения и часто жалуются на дискриминацию со стороны мусульман.

Этот твит от Салаха, возможно, самого известного мусульманского спортсмена в мире, будет иметь большое значение для местных жителей в его родной стране.

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