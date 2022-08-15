Филлипс и еще трое: фанаты назвали игроков, которые должны выйти в старте «Ливерпуля» на «Кристал Пэлас»

Футбол АПЛ возвращается на «Энфилд», сегодня «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас».

«Красные» будут стремиться выиграть свою первую игру в сезоне после разочаровывающей ничьей с «Фулхэмом» на прошлой неделе.

Поскольку полузащитники и центральные защитники получили травмы, Юрген Клопп будет вынужден выставить пару новых игроков в стартовом составе.

Болельщики «Ливерпуля» назвали игроков, который, по их мнению, должны выйти в старте в этой игре:

«Тот, у кого самый сильный менталитет и желание победить любой ценой — Джордан Хендерсон должен продолжать играть в старте, несмотря на то, что некоторые говорят».

«Нуньес должен стартовать в этом матче вместо Фирмино».

«Возможно, это спорное мнение, но Нэту Филлипсу можно дать шанс. Нет Конате и Матипа, Гомес — очевидный выбор, но Филлипс, как правило, хорошо играет против таких команд, как "Пэлас».

«Фабио Карвалью — талант, и теперь, когда Тиаго выбыл, пришло его время проявить себя».

«Нуньес, он будет представлять большую угрозу в течение более длительного периода, и я думаю, что Фирмино лучше подходит как запасной игрок».

«Нуньес и Карвалью заменят Фирмино и Тиаго, и мы победим «Пэлас».

«Ну, Нуньес — очевидный выбор, и, может быть, Филлипс вместо Гомеса, хотя я согласен с любым из них».

"Ливерпуль" и "Кристал Пэлас" сыграют сегодня в 22:00 МСК.