Кейта вернулся: кто пропустит матч с «Кристал Пэлас», какой состав выберет Клопп

Новости команд
"Ливерпуль"
Наби Кейта снова в строю после выздоровления. Костас Цимикас вернулся к тренировкам и близок к готовности.
Многие игроки по-прежнему остаются в лазарете. Матип получил травму паха ранее на этой неделе, Тиаго, Окслейд-Чемберлейн, Жота, Конате и Джонс также травмированы.
"Кристал Пэлас"
Джеймс Макартур и Джеймс Томкинс недоступны из-за травм, Натан Фергюсон и Майкл Олиз сомневаются в травмах.
Вероятный состав
Вот как мы думаем, что "красные" выстроятся завтра: Алиссон; Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон; Хендерсон, Фабиньо, Кейта; Салах, Нуньес, Диас.
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