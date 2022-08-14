Кейта вернулся: кто пропустит матч с «Кристал Пэлас», какой состав выберет Клопп

Новости команд

"Ливерпуль"

Наби Кейта снова в строю после выздоровления. Костас Цимикас вернулся к тренировкам и близок к готовности.

Многие игроки по-прежнему остаются в лазарете. Матип получил травму паха ранее на этой неделе, Тиаго, Окслейд-Чемберлейн, Жота, Конате и Джонс также травмированы.

"Кристал Пэлас"

Джеймс Макартур и Джеймс Томкинс недоступны из-за травм, Натан Фергюсон и Майкл Олиз сомневаются в травмах.

Вероятный состав