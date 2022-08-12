Каррагер назвал одного игрока «Ливерпуля», который существенно повлияет на чемпионскую гонку в АПЛ – это не Салах и не Нуньес

В прошлом сезоне «Ливерпуль» уступил титул победителя Чемпионата Англии «МанСити» в последнем туре сезона, проиграв всего одно очко.

Джейми Каррагер говорил о гонке в АПЛ и о том, как, по его мнению, форма одного из игроков «Ливерпуля» повлияла на итоговую турнирную таблицу:

«Между «Ливерпулем» и «Сити» разрыв был всего в одно очко в прошлом сезоне, я думаю, что во второй половине «красные» были сильнее, а в первой – «МанСити».

«На мой взгляд, во многом показатели «Ливерпуля» связаны с Ван Дейком, в начале сезона он был не в лучшей форме. Но когда Ван Дейк готов на 100%, то у «Ливерпуля» есть реальный шанс на успех».

Вирджил Ван Дейк пропустил 45 матчей в сезоне 2020\21 после тяжелой травмы. Он вернулся на поле в прошлом сезоне, но медленно входил в ритм.

По ходу сезона футболист прогрессировал и даже попал в символическую сборную АПЛ. Он остается одним из лучших защитников в мире и окажет существенное влияние на чемпионскую гонку в новом сезоне.