«Ливерпуль» может решиться на усиление еще в это трансферное окно. Цель – игрок «Баварии»

Руководство клуба готово на траты, чтобы выдержать предстоящую гонку с «Сити».

По словам Фабрицио Романо, «Ливерпуль» заинтересован в подписании Лероя Сане из мюнхенской «Баварии».

Сейчас непонятно, насколько трансфер является далекой перспективой, и Романо добавляет, что «Бавария не собирается продавать Лероя Сане прямо сейчас. Роберт Левандовски только что ушел, и в течение сезона потребуются новые решения».

Мюнхенская «Бавария» обычно непреклонна, когда дело доходит до продажи своих игроков, как это было видно на примере затянувшейся трансферной саги Левандовски, прежде чем он, наконец, перешел в «Барселону».

Тем не менее, Сане кажется интересной перспективой усилить состав «Ливерпуля» в атаке в преддверии изнурительного сезона, особенно после потери Садьо Мане и травм Диого Жоты.

У клубов сложились достаточно тесные отношения для того, чтобы трансфер все-таки состоялся – год назад «Бавария» согласилась отпустить в Ливерпуль Тиаго Алькантару, а этим летом английский клуб не стал препятствовать переезду в Мюнхен сенегальца Мане.