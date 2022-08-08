«Ливерпуль» или «Манчестер Сити»? Уэйн Руни сравнил двух фаворитов АПЛ

Легенда «Манчестер Юнайтед» выделил сильные стороны команд Клоппа и Гвардиолы.

На просьбу выбрать между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» – какая команда лучше, Уэйн Руни сказал: «Ливерпуль» — невероятная команда, которая может обыграть любого в свой день. Но я думаю, что на поле у ​​«Сити» более сильный набор исполнителей, которые могут стабильнее давать результат».

«Ливерпуль» потерял два драгоценных очка в первом матче нового сезона Премьер-лиги после ничьей 2:2 с «Фулхэмом».

С другой стороны, «МанСити» выиграл свой первый матч чемпионата в этом сезоне, обыграв на выезде «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Этим летом «красные» не подписали ни одного игрока в середину поля, в то время как «Сити» добавил Калвина Филлипса из «Лидса» в свою и без того мощную полузащиту.