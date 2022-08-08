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Рим встретил Вейналдума овацией на переполненном «Стадио Олимпико». Джини не видел такого даже на «Энфилде»

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Впечатляющая атмосфера в Риме наверняка напомнила голландцу счастливые годы в «Ливерпуле».

Фанаты «Ромы» стоя аплодировали Джини Вейналдуму, шум был оглушительным. Вейналдум дебютировал за новый клуб, выйдя со скамейки запасных, и поучаствовал в разгроме донецкого «Шахтера» в товарищеском матче, закончившимся со счетом 5:0. За «Рому» отличились Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Николо Дзаньоло и Эдуардо Бове, автогол на счету Ефима Конопли.

Вейналдум перешел в «Рому» на правах аренды из «Пари Сен-Жермен» после неутешительного первого сезона в Лиге 1.  Голландец удостоился бурного приема, как только диктор стадиона зачитал его имя. Фанаты взорвались, когда на поле вышел Джини под песню «This Girl» группы Kungs vs Cookin on 3 Burners.

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