«Он просто разорвет эту лигу»: фанаты «Ливерпуля» реагируют на дебют Холанда в АПЛ

Болельщиков «Ливерпуля» очень позабавила игра Эрлинга Холанда в Суперкубке Англии. Норвежец, в отличие от Дарвина Нуньеса, не реализовал ни один из своих моментов.

Однако Холанд выдал настолько огненный дебют в АПЛ, оформив дубль, что фанатам «красных» стало не до смеха. Такой яркий старт Эрлинга вряд ли стал хорошей новостью для «Ливерпуля». Кто знает, сколько очков в борьбе за чемпионский титул «Ман Сити» украдет у «красных» благодаря Холанду.

Вот, что фанаты «красных» пишут в социальных сетях:

JokeSalty: «Надеялся, что Холанд провалится, но нет, он просто разорвет эту лигу на части. Нам остается только надеяться, что Нуньес сможет сделать то же самое».

HotActionKOPr: «Забеги Холанда ужасно напоминают мне Торреса как по стилю, так и по скорости…И это огромный комплимент парню».

LiverpoolFF: «Ужасное начало уик-энда. Мы выступили плохо и потеряли Тиаго на несколько недель. «Сити» выглядит просто неконтролируемым и ужасно опасным с Холандом в атаке. Единственное, что может их остановить в этом сезоне, — это серьезная травма Холанда».

circa_1996: «Само количество моментов, которые создает Холанд в «Сити», ужасно пугает».

Taha: «Связка Де Брюйне и Холанда может стать лучшим дуэтом Премьер-лиги со времен Лэмпарда и Дрогба. В чем их разница? Де Брюйне может пасовать намного лучше, а Холанд быстр, физически развит и очень хорош в завершении атак, о таком можно только мечтать... Наступили страшные времена, чуваки».

Фанаты «Ливерпуля», как считаете, действительно ли Холанд представляет для «красных» такую серьезную опасность? Делитесь мыслями в комментах!