«Тен Хаг вот-вот окончательно облысеет»: фанаты «Ливерпуля» смеются над тем, что «МЮ» начинает новую эру с поражения

Начало сезона для «Ливерпуля» трудно назвать идеальным, но, по крайней мере, фанаты «красных» всегда могут рассчитывать на то, что игра «Манчестер Юнайтед» их немного подбодрит.

Болельщики «Юнайтед» возлагали большие надежды на Эрика тен Хага, который должен был кардинально изменить положение «красных дьяволов» после провального прошлого сезона. Если судить по первому матчу «МЮ» в новом сезоне АПЛ, у голландца еще много работы: «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счетом 1:2.

А фанаты «Ливерпуля» не перестают подшучивать над своими соперниками в социальных сетях. Делимся лучшими комментариями:

con10001: «"Ливерпуль" показал одно из наименее вдохновляющих выступлений, которые я могу вспомнить за последнее время, при этом в таблице мы выше "Эвертона" и "Юнайтед", лол».

Boring James Milner MBE: «Приятно видеть, что эра Тен Хага набирает обороты».

DaveOCKOP: «"Манчестер Юнайтед" начинает сезон с тремя очками в первых двух матчах после победы над "Ливерпулем" и поражения от "Брайтона"».

danonck: «Мне жаль Тен Хага, ему следовало остаться в "Аяксе" или перейти в клуб получше, может быть, согласившись на меньшую зарплату. А теперь он вот-вот окончательно облысеет».

Кажется, лучше всего с троллингом справился Джейми Каррагер: футболист запостил фото Гари Невилла, который поделился своим весёлым селфи, когда «Ливерпуль» проигрывал «Фулхэму».

После матча «МЮ» Гари точно было не до смеха.