Нуньес рассказал правду о том самом фото с рыбалки «Ливерпуля»

Новая звезда «Ливерпуля» Дарвин Нуньес рассказал о фото с рыбалки, которое стало вирусным этим летом во время предсезонного тура «красных».

Но уругвайский нападающий на самом деле ее не поймал!

«Честно говоря, ту рыбу поймал Костас, рыба весила 120 фунтов, она был слишком большим, чтобы один человек мог вытащить ее самостоятельно!"

«У нас есть фотография, подтверждающая это, на которой мы все держим рыбу».

«Затем Алиссон поймал рыбу, которую он держал на своей фотографии. Так что почти каждый, кто ходил на рыбалку, что-то поймал, но Костас».

Нуньес прибыл на «Энфилд» из «Бенфики» с рекордной для клуба суммой трансфера.

Он забил четыре гола в предсезонном матче против «РБ Лейпциг» и один в победном матче за Суперкубок над «Манчестер Сити».